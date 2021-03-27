Впервые в истории: российские фигуристки забрали все медали на чемпионате мира

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме – это произошло впервые в истории.

Золото завоевала трехкратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы 2020 года Анна Щербакова, набрав по сумме оценок за короткую и произвольную программы 233,17 балла.

Второе место заняла чемпионка мира и чемпионка Европы 2015 года 24-летняя Елизавета Туктамышева (220,46 балла). На третьем месте расположилась бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года, призер чемпионата России 2019 и 2020 годов 16-летняя Александра Трусова (217,20 балла).

Для Щербаковой и Трусовой этот чемпионат стал дебютным.

Лидировавшая после короткой программы 16-летняя Анна Щербакова показала второй результат в произвольной программе, но по итогам двух прокатов набрала наибольшее количество баллов, позволившее ей занять первое место.

Туктамышева после короткой программы занимала третье место, а Трусова была лишь 12-й. На втором месте располагалась японка Рики Кихира, но после проката произвольной программы она откатилась на седьмое место.

Всего на счету российских фигуристов на мировом первенстве в Швеции две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Напомним, золото среди спортивных пар завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзу – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В субботу определятся победители в мужском одиночном катании и в танцах на льду.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.03.21

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