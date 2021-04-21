Проект Суперлиги приостановили после выхода английских клубов

Суперлига объявила о приостановке проекта спустя два дня после того, как 12 европейских футбольных топ-клубов объявили о ее создании. Такое решение было принято после того, как Суперлигу решили покинуть все английские клубы. Таким образом, на данный момент в Суперлиге пока остаются шесть команд из числа основателей.

Проект покинули «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси». В составе участников остаются испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер».

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что приступил к формальным процедурам выхода из группы разработки планов создания европейской Суперлиги», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Мы решили, что наше дальнейшее участие в этих планах не будет отвечать интересам клуба, наших болельщиков и всего футбольного сообщества», – отмечается в пресс-релизе. Ранее фанаты «Челси» провели акцию протеста против участия клуба в Суперлиге.

По сведениям The Guardian, причиной выхода английских клубов из Суперлиги стал вероятный запрет участвовать в чемпионате Англии, инициированный футбольными властями.

После демарша английских команд Суперлига официально объявила о приостановке проекта. Ее организаторы заявили об изменении проекта. ««В сложившихся обстоятельствах, связанных с отказом английских клубов, мы примем меры о преобразовании проекта, не отказываясь от него целиком, чтобы подарить болельщикам новый опыт», – сообщила пресс-служба Суперлиги. Заявление приводит журналист AP Роб Харрис в своем твиттере.

Ранее сообщалось, 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам.

Предполагалось, что в Суперлиге будут участвовать 20 команд, из них 15 – клубы-основатели и еще пять, которые пройдут квалификацию в соответствии с достижениями в национальных чемпионатах.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальнхй футбольных федераций Англии, Испании и Италии резко раскритиковали это решение. В УЕФА заявили, что футболисты команд Суперлиги не смогут выступить в составах национальных команд на чемпионатах мира и Европы.

Москва, Наталья Петрова

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