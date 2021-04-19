УЕФА грозит футболистам новой Суперлиги дисквалификацией

Футболисты команд объявленной сегодня Суперлиги не смогут выступить в составах национальных команд на чемпионатах мира и Европы. Об этом заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

«Все футболисты, которые играют в этом (Суперлиге) турнире, не смогут выступить со своей национальной сборной. Все конфедерации согласны с этим», – цитирует Чеферина «Интерфакс» со ссылкой на Marca.

Ранее сообщалось, 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус», а также английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.

Всего планируется участие 20 команд, из них 15 – клубы-основатели Суперлиги и еще пять, которые пройдут квалификацию в соответствии с достижениями в национальных чемпионатах.

Ньон, Светлана Антонова

Ньон. Другие новости 19.04.21

Российским отельерам пригрозили штрафами за необоснованный рост цен. / Мальдивы отменили карантин для привитых от Covid-19 не в России. / Генпрокуратура предостерегла граждан от участия в несанкционированных митингах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»