Сборная России поборется за победу на ЧМ по хоккею без Овечкина

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не выступит за сборную Россию на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге. Об этом сообщает Федерация хоккея России в своем твиттере.

Отмечается, что Овечкин получил в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ «большое количество повреждений» и поэтому не сможет сыграть на ЧМ.

В то же время одноклубники хоккеиста – вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов – готовы приехать в сборную России. Сейчас федерация прорабатывает детали перелета игроков в Латвию.

В ФХР также сообщили, что форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко согласился участвовать в ЧМ. Штаб сборной России ожидает игрока в расположении национальной команды.

Напомним, российская команда одержала две победы на ЧМ в рамках группового этапа. Сборная обыграла Чехию со счетом 4:3 и разгромила Великобританию – 7:1.

Третий матч на чемпионате мира отечественная команда проведет против Словакии 24 мая. Матч начнется в 16:15 по московскому времени.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.05.21

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