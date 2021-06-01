Дания отказалась принимать россиян на матчах Евро-2020

Власти Дании отказались впускать в страну болельщиков из России на футбольные матчи в Копенгагене. Российский футбольный союз призвал УЕФА исправить ситуацию как можно скорее.

«РФС крайне обеспокоен ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч. Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков, предложить механизм решения проблемы», – цитирует письмо «Спорт-Экспресс».

Матчи Евро-2020 пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России встретится в Копенгагене со борной Дании 21 июня. Там же пройдет одна игра 1/8 финала.

Напомним, Европейский совет рекомендовал странам ЕС принимать туристов, которые привились от коронавируса. Но вакцина должна быть одобрена Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Ни один российский препарат пока не получил одобрения этих организаций. По заверениям министра по иностранным и европейским делам Мальты Эвариста Бартоло, EMA может одобрить «Спутник V» до конца июня.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.05.21

В Челябинске закроют движение по четырем улицам. / Японские врачи пригрозили появлением «олимпийского» штамма Covid-19. / Губернатор Шумков анонсировал появление в Кургане единой рекреационной зоны отдыха. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»