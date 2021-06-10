Дания впустит 25 тыс. болельщиков на матчи Евро-2020

Власти Дании разрешили 25 тыс. болельщиков присутствовать на футбольных матчах чемпионата Европы в Копенгагене. Но россиянам все еще запрещен въезд в страну.

В большей части общественных мест разрешат не носить маски для удобства болельщиков, пишет Reuters со ссылкой на кабмин Дании.

МИД РФ вместе с министерством спорта России работают над вопросом допуска россиян в Данию для присутствия на матчах Евро-2020. Глава Минспорта РФ Олег Матыцин пока не дал гарантий, что болельщики из России смогут поддержать свою команду в Копенгагене.

«Мы не можем сейчас сказать что-то определенное. Мы не можем изменить внутренний регламент страны по допуску болельщиков», – цитирует министра РИА «Новости».

Ранее власти Дании объявили, что будут руководствоваться общими для стран ЕС правилами открытия границ для иностранцев. То есть в страну впустят тех туристов, кто привился вакцинами, одобренными специалистами ЕС и ВОЗ. Ни одна российская вакцина от коронавируса до сих пор не получила заключение контролирующих органов Европы.

Копенгаген, Наталья Рязанова

Копенгаген. Другие новости 08.06.21

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