Бельгия и Финляндия попросили болельщиков не ездить на матчи Евро-2020 в Россию

Россия вошла в список стран, которые бельгийцам и финнам рекомендовали не посещать. Но организаторы матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге все равно ожидают наплыв именно болельщиков из Финляндии.

«Бельгия и Финляндия не рекомендовали посещать Россию своим гражданам. Мы можем только сожалеть об этом. Обоснованно это решение или нет – судить не нам. Наверное, какое-то количество болельщиков это могло остановить… Болельщики будут, но не в ошеломляющем количестве», – рассказал гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин в интервью «Спорт-экспрессу».

Организаторы ожидают, что большую часть мест на стадионе займут россияне, но приедут и тысячи иностранцев. Число всех допущенных на матчи зрителей не уточняется.

«Наиболее значительное число иностранных болельщиков прибудет из Финляндии – в силу географической близости. Но будут и шведы, и поляки, чуть меньше бельгийцев», – добавил Сорокин.

Как сообщал «Новый День», Дания готова принять 25 тыс. болельщиков на матчах чемпионата Европы в Копенгагене. Власти отказались сделать исключение для желавших посетить игры россиян, поскольку общие правила запрещают открывать границы иностранцам, привитым не одобренной ВОЗ или органами ЕС вакциной. В министерстве спорта РФ заявили, что вместе с МИДом работают над этим вопросом.

11 июня состоится первый матч в рамках Евро-2020, который перенесли с прошлого года из-за пандемии. В Риме сборная Турции сыграет с командой из Италии.

В честь юбилейного года чемпионата Европы (60 лет с первого матча) матчи пройдут в 11 европейских городах: Санкт-Петербурге, Риме, Баку, Копенгагене, Лондоне, Глазго, Мюнхене, Амстердаме, Бухаресте, Будапеште, Севилье.

Россияне в рамках чемпионата встретятся со сборными Бельгии (12 июня), Финляндии (15 июня), Дании (21 июня). Первые два матча состоятся в Санкт-Петербурге, третий – в Копенгагене.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.06.21

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