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Вторник, 29 июня 2021, 11:36 мск

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Союз биатлонистов России вернул цвета флага на свой логотип

Союза биатлонистов России сможет использовать цвета национального флага на своем логотипе во время летнего чемпионата мира. Президент СБР Виктор Майгуров назвал это маленькой, но победой.

СБР сумел договориться с Международным союзом биатлонистов (IBU), который ранее настаивал на монохромной эмблеме. И в конце августа в чешском Нове-Место россияне смогут использовать командный флаг с трехцветной эмблемой – в колористике национального флага.

«Когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой», – цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

Напомним, российские атлеты не смогут выступать на Олимпиадах и Чемпионатах мира под российским триколором до 16-го декабря 2022 года. Спортивный арбитражный суд в Лозанне вдвое сократил срок отстранения, подтвердив, что россияне могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Запрет на использование национальны символов российскими спортсменами стал итогом допинговых скандалов в 2017 году.

Москва, Наталья Рязанова

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