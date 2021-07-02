Черчесов ответил на вопрос о своей вероятной отставке

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил на пресс-конференции, что пока не собирается уходить в отставку. Он отметил, что детального разбора выступления своих подопечных на европейском первенстве с руководством Российского футбольного союза (РФС) еще не было.

«Подобного характера решения (о возможной отставке – прим. ред.) я не могу принимать. Надо всем успокоиться и выдохнуть, в отставку подавать или нет – мы уже как-нибудь решим, спокойно и по-деловому», – цитирует Черчесова «Интерфакс». Он подчеркнул, что на пост главного тренера российской команды он был назначен, а не приглашен, а футболисты занимаются «непростым и государственным делом».

Черчесов также отметил, что на готовности сборной к чемпионату Европы сказался перенос турнира на 2021 года из-за пандемии: «Мы десять месяцев команду не видели, турнир был перенесен на год… Когда десять месяцев не видишь, это совершенно другие ощущения: игроки те же, но ситуация меняется» (цитата по «Коммерсанту»).

Напомним, 30 июня технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной, однако при этом выразил ему поддержку и пожелал удачи на посту главного тренера сборной. Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев пояснил «Спорт-Экспрессу», что вопрос об увольнении Черчесова на заседании не обсуждался, но «обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков.

Сборная России заняла четвертое, последнее место в своей группе на Евро-2020, не сумев пробиться в 1/8 финала континентального первенства.

Черчесов возглавляет сборную России в августе 2016 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.07.21

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