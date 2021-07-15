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Четверг, 15 июля 2021, 10:19 мск

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ПЦР-тесты сборной по регби из РФ дали отрицательный результат

Все члены сборной России по регби сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин. Спортсменов проверяют ежедневно, пока они находятся в изоляции.

«На сегодняшний день результаты тестов отрицательные. Будем надеяться, что весь период карантина пройдет также без негативных неожиданностей», – цитирует министра «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», команду по регби из России оставили в изоляции на два дня после положительного ПЦР-теста у их массажиста. Члены команды и сопровождающие лица остаются в городе Мунаката префектуры Фукуока.

Летние Олимпийские игры стартуют в Токио 23 июля. Олимпиада должна была состояться в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 14.07.21

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