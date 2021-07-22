Ряд спортсменов отказались от Олимпиады из-за тестов на Covid-19

Несколько спортсменов из разных стран отказались от поездки на Олимпиаду в Токио из-за положительных тестов на коронавирус. А сборная Гвинеи решила не участвовать в Играх полным составом из-за риска подхватить Covid-19.

Лидер рейтинга по стендовой стрельбе из Великобритании Эмбер Хилл отказалась участвовать в Олимпийских играх. Она получила положительный тест на коронавирус и вышла из состава сборной.

«После пяти лет тренировки и подготовки, чувствую себя совершенно опустошенной», – приводит ее слова NHK.

Американская теннисистка Кори Гауфф и ее австралийский коллега Алекс де Минор тоже получили положительные тесты на Covid-19 непосредственно перед отправкой в Токио. Оба отказались от участия в Играх.

Министр спорта Гвинеи заявил, что власти не будут отправлять национальную сборную на Олимпиаду ради сохранения здоровья спортсменов, передает AFP Sports.

Напомним, организаторы Олимпийских игра в Токио тщательно проверяют всех прибывших спортсменов и сопровождающих лиц на коронавирус. Положительные результаты перепроверяют ежедневно. С начала заездов выявили уже около 50 человек с Covid-19.

Токио, Наталья Рязанова

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