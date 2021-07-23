Сборная из России прошла на параде спортсменов на открытии Олимпиады в Токио

Российские спортсмены приняли участие в параде во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Они прошли по Национальному стадиону под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

В параде спортсменов россияне участвовали под номером 77, между сборными из Сан-Марино и Сьерра-Леоне. Делегацию возглавили фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов, который нес флаг ОКР. Для обоих спортсменов Олимпиада в Токио стала четвертой в их карьере.

В составе делегации прошли также президент ОКР Станислав Поздняков и Андрей Конокотин, возглавляющий сборную. Всего на Игры приехали 335 российских спортсменов.

Telegram: Видео церемонии появилось также в соцсетях.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом. Но ОКР разрешили использовать триколор на флаге организации.

Напомним, из-за риска заражения коронавирусом многие соревнования будут проходить без зрителей. Даже на церемонию открытия допустили только 950 официальных лиц и ни одного обычного зрителя.

Олимпиада-2020 должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии Игры отложили на год. Многие врачи, видные деятели и жители Токио возражали против проведения Олимпиады из-за сложной эпидобстановки, но Игры все же стартовали.

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