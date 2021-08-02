В МОК рассказали о результатах допинг-тестов российских спортсменов в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) не выявил положительных допинг-тестов у российских спортсменов на Играх в Токио. Такое заявление сделал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

По его словам, Международный орган по тестированию (ITA) провел самую масштабную программу тестирования в истории Олимпиад. «85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов», – цитирует Адамса РИА «Новости».

Он добавил, что ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), как и ITA,«много что делает» в этом направлении.

Накануне гендиректор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказал мнение, что завоеванные на Олимпиаде в Токио медали российской команды показывают, что спортсмены не чисты. По его утверждению, «Россия продолжает скрывать мошенничество» и поэтому, полагает он, «заслуживает более сурового наказания». Тайгарт призвал обнародовать результаты допинг-тестов всех атлетов, а в особенности из России.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что таким образом американцы просто стремятся избавиться от конкуренции.

И.о. гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов со своей стороны заявил, что подобными заявлениями в адрес российских олимпийцев глава USADA ставит под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов. По его словам, нет никакого смысла в обнародовании тестов атлетов ради информированности мировой общественности. «Допингованный спортсмен объективно не может попасть на Игры, поскольку его просто не допустят», – объяснил он свою позицию (цитата по rian.ru).

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на Играх в Токио в нейтральном статусе, без флага и гимна. Вместо гимна на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского.

Москва, Наталья Петрова

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