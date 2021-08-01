Директор Антидопингового агентства США призвал наказать Россию за победы на Играх в Токио

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинге в российском спорте. По его мнению, медали сборной РФ, завоеванные на Играх в Токио, показывают, что спортсмены не чисты. Тайгарт призвал обнародовать результаты допинг-тестов всех атлетов, а в особенности из России. В свою очередь российский посол в США заявил, что таким образом американцы просто стремятся избавиться от конкуренции.

«Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно даже назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей», – цитирует главу USADA Yahoo Sports.

Тайгарт считает, что тесты на допинг отдельных спортсменов по всем видам спорта должны быть обнародованы. При этом он подчеркнул, что это в первую очередь касается РФ, «учитывая ее доказанную коррумпированность». «Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России», – заявил Тайгарт.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского.

Однако этого оказалось недостаточно, спортсмены из США неоднократно на Играх в Токио подвергали сомнению достижения сборной РФ. Так американский пловец Райан Мерфи, который пришел вторым в дистанции на 200 метров, а ранее уже проигрывал Евгению Рылову и другому российскому пловцу Клименту Колесникову в стометровке, сказал, что не считает заплыв чистым. Выступающая в академической гребле Меган Калмо и вовсе заявила, что команды из России вообще не должно было быть на Олимпиаде.

В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что вызывают недоумение голословные спекуляции в американских СМИ о якобы возможном употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Токио. «По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения», – заключил Антонов. Он добавил, что «проигрывать надо с достоинством».

Токио, Зоя Осколкова

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