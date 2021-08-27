Российские спортсмены завоевали сегодня три золота Паралимпиады

Россиянин Альберт Хинчагов выиграл золото Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. Спортсмен выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) и показал результат 15,78 метра.

Ранее в пятницу мужская сборная России по фехтованию на колясках стала чемпионом Паралимпиады в командном турнире. Нашу страну представляли шпажисты Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев. Также золотую медаль завоевала российская пловчиха Валерия Шабалина. Она стала первой на дистанции 200 м вольным стилем.

Бронзу в фехтовании на колясках в копилку российской команды сегодня принесла женская сборная в составе Виктории Бойковой, Алены Евдокимовой, Юлии Майя и Людмилы Васильевой. А серебро для российской команды сегодня взяла пловчиха Дарья Пикалова на дистанции 100 метров на спине. Еще одну серебряную медаль Паралимпиды в пятницу выиграл россиянин Андрей Вдовин в беге на дистанции 100 метров. Соревнования проводились в категории T37 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

На счету сборной России девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград на Паралимпиаде. Россияне занимают третье место в медальном зачете после Китая и Великобритании.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 27.08.21

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