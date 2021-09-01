Снова шесть золотых наград: Россия – на втором месте в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады, обойдя команду Великобритании.

Победа российской спортсменки Галины Липатниковой в толкании ядра стоя принесла в копилку сборной России 31-ю золотую медаль летних Игр, что позволило отечественной команду опередить британскую сборную (30 золотых медалей) по количеству завоеванных наград высшей пробы. На первом месте остается сборная Китая, выигравшая 67 золотых медалей.

Очередной день Паралимпиады, как и вчерашний, уже принес российской команде 13 наград, в том числе шесть золотых медалей, а соревнования еще продолжаются. Обладателями золота, помимо Галины Липатниковой, стали легкоатлет Андрей Вдовин (бег на 400 м), пловцы Мария Павлова(100 м брассом), Андрей Калина (на 200 м комплексным плаванием), Виктория Ищулова (50 м вольным стилем) и велогонщик Руслан Кузнецов, выиграв гонку на 79,2 км.

Надо отметить, что Андрей Калина стал двукратным чемпионом Игр в Токио. Ранее он взял золото на дистанции 100 м брассом.

Серебряные медали в актив российской сборной в среду принесли пловчиха Дарья Лукьяненко на дистанции 100 м брассом, легкоатлетка Елена Иванова в беге на 100 м, Егор Ефросинин в плавании на дистанции 100 м брассом, а также Никита Прохоров в толкании ядра. Отметим, что Елена Иванова ранее выиграла три золотые медали Паралимпиады 2021 года.

Бронзовые медали сегодня завоевали легкоатлет Чермен Кобесов в беге на 400 метров, Раиса Чебаника, Маляк Алиева и Виктория Сафонова в командных соревнованиях по настольному теннису, пловец Артур Сайфутдинов на дистанции 100 м брассом.

Всего на счету российской команды 87 медалей Паралимпиады (31-20-36), у Великобритании на одну меньше (30-24-32), а у Китая – 147 (68-43-36).

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 01.09.21

На первые матчи «Автомобилиста» пустят только 500 зрителей. Продажи билетов не будет. / Большинство игроков «Автомобилиста» привились «Спутником Лайт». / «Автомобилист» начнет сезон без Дацюка. Нападающий еще не принял решение о продолжении карьеры. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»