Рекорд в Токио: спортсмены РФ на Паралимпиаде за день выиграли шесть золотых медалей

Российские спортсмены Анна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов и Владимир Сотников завоевали золотые медали Паралимпийских игр в смешанной эстафете по плаванию 4х100 м вольным стилем. Пловцы установили рекорд Паралимпийских игр, преодолев дистанцию за 3 мин. 53,79 сек.

Серебро выиграли представители Бразилии, бронза – у украинцев.

Ранее 31 августа россияне завоевали четыре медали в плавании. Как сообщал «Новый День», Валерия Шабалина победила по итогам заплыва на дистанции 200 м комплексном плавании в классе SM14. Это ее третье золото на Паралимпиаде в Токио.

Андрей Николаев взял высшую награду на дистанции 400 м вольным стилем. Серебряные медали завоевали Наталия Буткова и Дарья Пикалова. Буткова преодолела дистанцию 50 м брассом со вторым временем. Пикалова стало второй в соревнованиях по плаванию на 100 м кролем.

Сегодняшний соревновательный день принес сборной России 13 медалей Игр, в том числе шесть золотых наград – это рекорд за все время Паралимпиады в Токио, а также пять серебряных медалей и две бронзы.

Напомним, золотыми призерами Игр сегодня стали еще трое россиян – велосипедист Михаил Асташов (шоссейная гонка), Антон Кулятин (бег на 1500 м) и легкоатлет Владимир Свиридов (метание ядра).

В общекомандном зачете Россия сохранила третье место вслед за Китаем и Великобританией. У россиян 74 награды – 25 золотых медалей, 16 серебряных и 33 бронзовых.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 31.08.21

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