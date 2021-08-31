Российские спортсмены завоевали еще три золота Паралимпиады

Новый соревновательный день принес сборной России три золотые медали на Паралимпиаде в Токио.

Легкоатлет Владимир Свиридов завоевал награду высшей пробы в толкании ядра. Лучший результат спортсмена – 16,67 м. Это стало новым мировым рекордом. Свиридов превзошел свой же мировой рекорд на 35 см.

Второе золото выиграл велогонщик Михаил Асташов. Он стал лучшим в шоссейной гонке с раздельным стартом. Асташов преодолел дистанцию 16 км за 24 минуты 53,37 секунды. Напомним, 26 августа спортсмен из Екатеринбурга завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на 3000 м в соревнованиях на велотреке.

Легкоатлет Антон Кулятин стал чемпионом Паралимпиады в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с нарушением зрения, преодолев дистанцию за 3 мин. 54,04 сек.

Ранее во вторник, 31 августа, российский бегун Евгений Швецов взял серебро в дистанции на 400 метров. Еще один бегун из России Федор Рудаков завоевал бронзовую медаль в дистанции на 1500 метров. Легкоатлет Никита Котуков выиграл бронзу в прыжках в длину.

Таким образом, на сегодняшний день в копилке сборной России на Паралимпийских играх в Токио 67 медалей – 22 золотые, 12 серебряных, 33 бронзовые.

Наша команда занимает третье место в командном зачете, уступая Великобритании (27-21-22) и Китаю (57-36-31).

Как сообщал «Новый День», накануне сборная России завоевала 9 медалей – четыре золотые, две серебряные и три бронзовые. Это позволило россиянам подняться на третье место в медальном зачете, опередив сборную США.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 30.08.21

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