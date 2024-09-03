На Паралимпийских играх в Париже выступают два уральских спортсмена (ФОТО)

Свердловские легкоатлеты Анастасия Соловьева и Никита Котуков начали выступление на XVII летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщили в ДИПе, Никита Котуков 3 сентября в 16:00 по екатеринбургскому времени поборется за призовое место в прыжках в длину среди мужчин. Ближайшее выступление уроженки Дегтярска Анастасии Соловьевой запланировано на 7 сентября.

«Свердловская область славится своими паралимпийскими традициями, наш регион стоял у истоков паралимпийского движения в стране. Эта тенденция не ослабевает и сегодня. Хочется пожелать удачи Анастасии Соловьевой и Никите Котукову в Париже», – сказал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Как уже сообщал «Новый День», в 2021 году на Паралимпийских играх в Токио Никита Котуков выиграл бронзу в прыжках в длину, Анастасия Соловьева – бронзу в беге на 400 метров.

Всего на Паралимпиаду-2024 отправились 88 российских атлетов. Они будут выступать в 5 из 22 видов спорта, представленных на Играх в Париже: 46 – легкой атлетике, 23 – плавании, 4 – настольном теннисе, 2 – триатлоне, 2 – тхэквондо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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