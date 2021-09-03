Роналду включили в Книгу рекордов Гиннеса

Футболист Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса за забитые в пользу национальной команды голы. Нападающий сборной Португалии похвастался сертификатом на своей странице в соцсети.

«Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда хорошо быть признанным мировым рекордсменом», – написал спортсмен под своим фото с документом в руках.

Спортсмен заверил, что не остановится на достигнутом и продолжит стараться «установить цифры еще выше».

Напомним, Криштиану Роналду за свою карьеру забил больше голов, чем легендарный бразильский нападающий Пеле. По данным на январь, португалец отправил в ворота 758 мячей в 1032 играх.

Лиссабон, Наталья Рязанова

Лиссабон. Другие новости 03.09.21

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