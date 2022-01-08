Отменены два матча с участием ЦСКА: 17 игроков заболели ковидом

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила два матча с участием московского ЦСКА из-за вспышки коронавируса в армейском клубе. Об этом сообщается на сайте КХЛ. 9 января ЦСКА должен был сыграть с петербургским СКА, а 11 января была намечена игра с «Сочи».

Матчи отменены из-за 17 случаев заражения Covid-19 у игроков ЦСКА.

«Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», – говорится в сообщении.

Ранее КХЛ отменила три матча с участием екатеринбургского ХК «Автомобилист». По информации клуба, ковидом болеют 17 спортсменов.

Москва, Наталья Петрова

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