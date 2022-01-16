Теннисист Джокович улетел из Австралии в ОАЭ

Сербский теннисист Новак Джокович покинул австралийский Мельбурн и улетел в Дубаи, в ОАЭ. Суд оставил в силе решение о лишение спортсмена визы, и Джокович заявил, что будет ему повиноваться.

Теннисист сел на рейс авиакомпании Emirates Airlines вечером 16 января по местному времени, передает Reuters. Джокович пробыл в Австралии 11 дней, но так и не смог сыграть в турнире Australian Open, хотя его внесли в списки участников.

Напомним, власти Австралии дважды отменяли визу сербского спортсмена из-за недостоверных данных в анкете. Он не смог подтвердить медотвод от вакцинации против коронавируса. Суд Мельбурна отменил решение таможенных властей, но министр по делам миграции Австралии повторно отменил визу Джоковича. Первая ракетка мира проиграл апелляцию.

Суд посчитал решение об отмене визы принятым в русле сохранения безопасности страны в период пандемии. Новак Джокович заявил, что будет повиноваться решению австралийских властей, но разочарован им.

Теннисный союз Сербии выразил разочарование, что в случае с Джоковичем политика победила спорт.

«Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович был лишен права сыграть в первом турнире Большого шлема в сезоне и попытаться на спортивной площадке, где он одержал все свои победы, в десятый, юбилейный раз поднять трофей и выиграть 21-й титул Большого шлема», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Мельбурн, Наталья Рязанова

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