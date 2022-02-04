В Пекине проходит церемония открытия Олимпийских игр (ФОТО, ВИДЕО)

Церемония открытия XXIV Олимпийских игр проходит на Национальном стадионе в Пекине, известном как «Птичье гнездо». Игры продлятся до 20 февраля.

Церемония началась с красочного представления с салютом, после которого состоялось торжественное поднятие флага Китая и прозвучал гимн страны.

Пять олимпийских колец появились на арене из искрящейся огромной «глыбы льда».

Парад спортсменов по традиции открыли атлеты из сборной Греции.

В дальнейшем под выход олимпийцев на стадионе включили «Щелкунчика» Петра Чайковского. Всего на церемонии прозвучат 19 великих классических композиций в современной обработке.

Напомним, российских атлетов из-за санкций оставили без флага и гимна. Команда выступает в нейтральном статусе под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). На церемониях награждений в честь наших спортсменов вместо российского гимна будет звучать музыка Чайковского.

Российская сборная прошла по стадиону под 46-м номером. Команду России на церемонии представляли около 80 человек. Флаг ОКР несли конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев.

Telegram: Телеграм-канал «Раньше всех»

Всего в Пекине будут представлены спортсмены из 91 страны.

Добавим, что на церемонии открытия Олимпиады присутствуют ряд зарубежных лидеров, в том числе президент России Владимир Путин.

На Олимпийских играх разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта и 15 дисциплинах. Участие в них примут 213 российских спортсменов. Они будут представлены во всех видах спорта.

Пекин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»