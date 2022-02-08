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Вторник, 8 февраля 2022, 15:59 мск

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Лыжник Терентьев принес России девятую медаль на Олимпиаде

Фото: olympic.ru/

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую награду в спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. На счету команды лыжников ОКР уже четыре олимпийские медали.

Победил в состязании норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, сообщили в Российском олимпийском комитете.

Сообщение из соцсети.

Российская сборная, выступающая под флагом РОК, оказалась на пятом месте по числу медалей среди национальных команд. У россиян две золотые награды, три серебряные и четыре бронзовых. Верхние строчки рейтинга заняли Швеция, Нидерланды, Китай и Норвегия.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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