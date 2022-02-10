Россия вернулась на первое место по общему числу медалей на Олимпиаде

Завоеванная в шорт-треке бронза Семена Елистратова стала 11-й наградой в копилке российской сборной и вернула команду в лидеры общего медального зачета на Олимпиаде в Пекине.

В финальном забеге Семен Елистратов стартовал пятым, но всю дистанцию держался в числе лидеров. Он был близок к серебряной медали, и только фотофиниш показал, что он немного уступил канадцу Стивену Дюбуа. Первым пришел южнокорейский спортсмен Хван Дэ Хон. Это была вторая подряд бронзовая медаль Семен Елистратова на Олимпиаде, и третья в карьере спортсмена.

В копилке сборной РОК две золотых медали, три серебряные и шесть бронзовых. Второе место в медальном зачете делят Австралия и Норвегия, получившие по 10 наград. По числу золотых наград всех опережает Германия с пятью медалями. По четыре золота у Норвегии и Швеции, по три – у Китая и Нидерландов.

В общем рейтинге сборных на Играх Россия поднялась с 11-го на 9-е место.

Пекин, Наталья Рязанова

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