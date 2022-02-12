Лыжницы принесли сборной России третье олимпийское золото

Российские лыжницы победили в эстафете 4х5 км и принесли сборной третье золото на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию за 53 минуты 41,0 секунды, сообщили в национальном Олимпийском комитете.

«Женская команда лыжниц в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой – чемпион Олимпийских зимних игр в Пекине! Наши девушки выиграли эстафету 4х5 км», – говорится в сообщении.

Вторыми пришли спортсменки из Германии с отставанием от лидеров на 18,2 секунды. Третьими с разницей в 20,7 секунды финишировали шведки.

В общем медальном зачете сборная России оказалась на второй строчке рейтинга вместе с командой из Канады – у обеих по 13 наград. В копилке россиян три золота, четыре серебра и шесть бронзовых наград. По 14 медалей завоевали лидирующие сборные Норвегии и Австрии.

По количеству золота среди наград на первом месте держится Германия с 7 наградами. Шесть золотых медалей и второе место у Норвегии, третье разделили США, Нидерланды, Швеция – по 5 медалей.

Пекин, Наталья Рязанова

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