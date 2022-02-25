Гран-при «Формулы-1» в России отменен

Российский этап гоночного чемпионата «Формула-1» отменен. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте.

«В четверг вечером Формула-1, FIA и команды обсудили позицию нашего вида спорта, и пришли к выводу, что, по мнению всех заинтересованных сторон, проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», – сообщается в заявлении.

Российский этап Гран-при «Формулы-1» должен был пройти в Сочи с 23 по 25 сентября 2022 года.

«Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий в Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации», – отметили организаторы гонки.

Москва, Зоя Осколкова

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