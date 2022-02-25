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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 25 февраля 2022, 18:34 мск

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Международный олимпийский комитет призвал ввести спортивные санкции против России и Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с призывом ко всем спортивным организациям отменить или перенести все соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Причиной для такого заявления, как уточнили в МОК, стало нарушение олимпийского перемирия в связи с событиями на Украине. При этом комитет рекомендует не исполнять государственные гимны РФ и Белоруссии на спортивных мероприятиях.

Лозанна, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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