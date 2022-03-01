Минспорт потратит деньги от международных соревнований на внутренний спорт

Правительство РФ перенаправит средства, запланированные на международные соревнования, на другие цели. Деньги потратят на строительство спортивных объектов и внутренний спорт, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Минспорт пересматривает график соревнований в связи с односторонним отказом от их проведения со стороны международных федераций. Высвободившиеся средства будут направлены на строительство спортивной инфраструктуры в шаговой доступности», – заявил замглавы правительства во время заседания коллегии Минспорта.

Вместе с тем Россия намерена наладить более тесное сотрудничество в сфере спорта со странами СНГ, БРИКС и ШОС.

Как сообщал «Новый День», Россия уже лишилась финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 28 мая. Международная федерация лыжного спорта отменила заключительный этап по лыжным гонкам Кубка мира в Тюмени, запланированных на 18-20 марта. Поводом стала военная операция российских сил на Украине, начавшаяся 24 февраля.

Москва, Наталья Рязанова

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