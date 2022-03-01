Пловцам из России и Белоруссии закрыли доступ на соревнования под национальными флагами

Международная федерация плавания (FINA) отказалась принимать россиян и белорусов под национальными флагами. Для участия в международных соревнованиях пловцам придется принять нейтральный статус.

Новое правило действует как для спортсменов-одиночек, так и для команд до специальной отмены.

«Граждане России или Беларуси должны приниматься только в качестве нейтральных спортсменов или нейтральных команд. На международных соревнованиях по водным видам спорта не должны демонстрироваться национальные символы, цвета, флаги или исполняться гимны», – говорится в заявлении FINA.

Ограничения введены в связи с военной операцией России на Украине. Российские военные отправились в Донбасс 24 февраля. С тех пор Россия лишилась нескольких международных соревнований, а Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отказать участвовать в соревнованиях спортсменам России и Белоруссии.

Москва, Наталья Рязанова

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