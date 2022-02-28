МОК рекомендовал отказывать россиянам и белорусам в участии в международных соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказать участвовать в соревнованиях спортсменам России и Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе МОК, у российских чиновников, в том числе у президента РФ Владимира Путина будут отозваны олимпийские ордена.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях», – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что граждане России или Белоруссии должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды – «не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов». Также МОК сохраняет свою «настоятельную рекомендацию» от 25 февраля не проводить никаких спортивных мероприятий на территории этих стран из-за ситуации на Украине.

Кроме того, МОК принял «специальное решение» об изъятии Олимпийского ордена у президента РФ Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Москва, Мария Соколова

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