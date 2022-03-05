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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 5 марта 2022, 08:21 мск

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Ассоциация европейских лиг исключила РПЛ и ФНЛ

Ассоциация европейских лиг аннулировала членство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Решение принято советом директоров в связи с ситуацией на Украине, сообщили в пресс-службе ассоциации.

Российские команды и клубы ранее выпали из турнирных таблиц Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Российский футбольный союз заявил, что будет оспаривать решение в Спортивном арбитраже.

Международный олимпийский комитет призвал международные спортивные федерации запретить спортсменам России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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