Польский министр призвал исключить Россию из МОК

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил лишить Россию членства в Международном олимпийском комитете. Чиновник призвал вычеркнуть Россию из всех спортивных федераций.

«Мы за то, чтобы исключить россиян изо всех спортивных федераций во главе с МОК», – цитирует польского министра РИА «Новости».

Бортничук заявил, что Москва сможет претендовать на место в мировом спорте только после разрешения ситуации на Украине и передачи полагающихся компенсаций Киеву.

Замглавы комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков назвал шантажом высказывания Бортничука. Российский политик процитировал Олимпийскую хартию, согласно которой занятия спортом – одно из прав человека и каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации.

Ранее вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский предложил убрать российскую культуру из общественного пространства.

Варшава, Наталья Рязанова

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