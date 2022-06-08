«Для их блага»: МОК объяснил отстранение россиян от соревнований

Отстранение спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований проведено в интересах самих атлетов. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что россиянам могла грозить опасность из-за волны русофобии на фоне военной спецоперации в Донбассе.

«В ряде стран была проявлена агрессия против российских и белорусских спортсменов, и мы не могли гарантировать их безопасность на международных соревнованиях. На «Экспо» российский павильон подвергся нападению, а затем те, кто отвечал за безопасность российского павильона, напали на другие. Это не то, что мы хотим увидеть на международных соревнованиях», – пояснил Бах на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне.

Трансляция ассамблеи велась на YouTube-канале ASOIF.

Глава МОК напомнил, что нужно уважать права тех, кто не одобряет действия России на Украине.

«Права всех, кто не поддерживает военные действия, должны уважаться в соответствии с нашими правилами и международным правом, не должно быть никаких санкций за то, что у кого-то просто есть паспорт определенной страны», – заявил чиновник.

Российская спецоперация по защите населения Донбасса началась 24 февраля. Уже 25 февраля МОК рекомендовал не проводить никаких спортивных мероприятий на территории России и Белоруссии. Еще через пару дней комитет выпустил рекомендации для международных спортивных федераций отказать российским и белорусским спортсменам в участии в соревнованиях.

Лозанна, Наталья Рязанова

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