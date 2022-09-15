Украина пытается не допустить сборную Россию до Евро-2024

Украинская ассоциация футбола (УАФ) добивается отстранения России от участия в отборе к чемпионату Европы 2024 года. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

«Сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых – чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне», – говорится в заявлении Павелко на официальном сайте УАФ.

По его словам, Украина также намерена приложить усилия, чтобы отменить товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины, запланированный на 19 ноября. «Официальное решение по этой игре еще не принято. Но мы делаем все возможное, чтобы матч не состоялся», – сказал Павелко.

Ранее УЕФА отстранил национальную сборную Россию от участия в стыковых матчах ЧМ-2022 и от турниров под эгидой УЕФА на неопределенный срок. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках и Лиге наций сезона 2022/23.

Евро-2024 будет проходить с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. На данный момент решение по допуску России к отбору на европейское первенство еще не принято.

Ранее сообщалось, что УЕФА 20 сентября проведет в Хорватии заседание, на котором обсудит процедуру жеребьевки отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Ожидается, что на заседании может решиться вопрос об участии в ней команды России.

Москва, Наталья Петрова

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