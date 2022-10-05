Международная ассоциация бокса вернула россиян на турниры

Международной ассоциации бокса (IBA) отменила запрет на участие в турнирах для россиян и белорусов. Спортсмены смогут выступать с флагами и гимнами своих стран.

«Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA с немедленным вступлением в силу. И российская, и белорусская команды смогут выступить под своими флагами, а в случае завоевания золотой медали прозвучат национальные гимны», – говорится в заявлении на сайте IBA.

В ассоциации напомнили, что политика не должна влиять на спорт, а все спортсмены достойны равных условий. IBA подчеркнула, что призывает все стороны к миру. Но также обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и страны проживания.

«Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой», – добавили в ассоциации.

IBA также разрешила техническим представителям России и Белоруссии вернуться к соревнованиям.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациях не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований из-за ситуации на Украине. Практически все спортивные федерации приняли рекомендацию. Ряд организаций разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Москва, Наталья Рязанова

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