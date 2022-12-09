Россия через суд потребовала компенсацию за отмену ЧМ по волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) отказалась компенсировать России затраты на организацию чемпионата мира по волейболу. Всероссийская федерация волейбола потребовала около 80 млн долларов через швейцарский суд.

Чемпионат среди мужских команд должен был пройти в 10 городах России в августе и сентябре 2022 года. В марте мероприятие в РФ отменили, а соревнования перенесли в Польшу. FIVB сначала сослалась на форс-мажор, а после заявила, что у решения были политические причины.

Согласно контракту, при форс-мажоре FIVB должна была вернуть России половину ее взноса в 40 млн долларов. Деньги так и не поступили, а Международная федерация заявила, что понесла слишком большие траты на перенос мероприятия в другую страну. Организаторы чемпионата в России подсчитали реальные затраты на подготовку к соревнованиям и подали иск на 80 млн долларов в швейцарский суд, передает «Вести.ру».

Москва, Наталья Рязанова

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