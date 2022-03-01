Россия лишилась Чемпионата мира по волейболу

Международная федерация волейболу перенесла Чемпионат мира среди мужчин из России из-за ситуации на Украине. Организация ищет новую площадку для соревнований, сообщила пресс-служба федерации.

«Подготовка и проведение чемпионата мира в России будут невозможны из-за войны на Украине. Было принято решение отстранить Россию от организации чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который планируется провести в августе и сентябре 2022 года», – говорится в заявлении.

Организация известила о решении Федерацию волейбола России и Организационный комитет «Волейбол 2022». Решение о новом месте соревнований пока не принято.

Напомним, Россия уже лишилась права принимать у себя несколько крупных международных соревнований в связи с ситуацией на Украине. 24 февраля Москва начала военную операцию в Донбассе, на что западные страны отреагировали волной санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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