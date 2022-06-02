Россия потребовала деньги за отмененные в стране спортивные турниры

Россия потребовала возместить затраты на организацию турниров, которые перенесли из России в связи с ситуацией на Украине. В случае отказа министерство спорта РФ готово идти в суд, заявил глава Минспорта Олег Матыцин.

«Соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Речь идет не только об организационных взносах, но и о затратах на строительство, имиджевых потерях», – пояснил министр в интервью «Известиям».

Россия находится в контакте с международными организациями, но пока не получила ответа. Матыцин заверил, что в случае отказа решение вопроса перенесут в суд.

«Как только будет получен формальный ответ «да» или «нет», тогда можно говорить об обращении в судебные инстанции. Надеемся на разумность наших коллег из-за рубежа, которые примут наши доводы», – сказал глава Минспорта.

Россия начала военную спецоперацию по защите населения Донбасса 24 февраля. После этого у страны отобрали право проведения крупных спортивных мероприятий. Так, открытый мужской турнир по теннису перенесен, традиционно проходивший в Санкт-Петербурге, в 2022 году перенесен в столицу Казахстана – Нур-Султан.

Москва, Наталья Рязанова

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