Мужской турнир по теннису перенесен из России в Казахстан

Открытый мужской турнир по теннису перенесен из России в Казахстан, следует из календаря Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования, традиционно проходившие в Санкт-Петербурге, в 2022 году состоятся в Нур-Султане.

«Календарь включает перенос Открытого чемпионата Санкт-Петербурга (ATP 250) в Нур-Султан после более чем 25 раундов соревнований в этом городе», – говорится в сообщении ассоциации.

Столица Казахстана провела свои первые соревнования АTP в 2020 году. Нынешний турнир получил название Astana Open и анонсирован на 19-25 сентября 2022 года. Размер призового фонда составит 480 тыс. долларов, а победитель получит также 250 очков в рейтинге ATP.

Как сообщал «Новый День», в декабре 2021 года женская теннисная ассоциация (WTA) приостановила проведение всех турниров в КНР из-за секс-скандала с теннисисткой Пэн Шуай.

Москва, Наталья Рязанова

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