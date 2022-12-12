Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Играм-2024

Олимпийский комитет США (USOPC) считает необходимым допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже, но в нейтральном статусе, то есть выступать они должны без национального флага. С таким заявлением выступила глава организации Сюзанна Лайонс.

Руководитель USOPC признала, что недопуск россиян отбрасывает Игры назад, а их возвращение действительно важно для олимпийского движения, пишет The Wall Street Journal. При этом она заявила, что США «по-прежнему поддерживают украинский народ и украинских спортсменов».

Ранее саммит Международного олимпийского комитета (МОК) сохранил санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования из-за событий на Украине. Из-за отстранения под вопросом оказалась квалификация российских спортсменов, в том числе, на Олимпийские игры в Париже.

Вашингтон, Наталья Петрова

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