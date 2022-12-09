Саммит МОК сохранил санкции в отношении российских и белорусских спортсменов

Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) высказался за сохранение санкций в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«Олимпийский саммит подробно проанализировал последствия российского вторжения в Украину. Подавляющее большинство участников согласились, что санкции против российских и белорусских государств и правительств, как виновных в этом вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе», – заявил МОК.

Напомним, в конце февраля МОК выступил с рекомендацией не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования из-за событий на Украине. Из-за отстранения под вопросом оказалась квалификация российских спортсменов, в том числе, на Олимпиаду-2024 в Париже.

Лозанна, Андрей Дорофеев

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