Российским и белорусским спортсменам предложили выступить на Азиатских играх

Олимпийский совет Азии пригласил спортсменов из России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Об этом сообщается на сайте организации.

«ОСА верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, который у них есть, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях, – говорится в заявлении. – ОСА предложила российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступать в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх».

При этом в организации подчеркнули, что ждут решения Международного олимпийского комитета, который сейчас изучает вместе со спортивными федерациями возможности возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях на строгих условиях.

Напомним, в прошлом году МОК выступил с рекомендацией не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования из-за событий на Украине. Из-за отстранения под вопросом оказалась квалификация российских спортсменов, в том числе, на Олимпиаду-2024 в Париже.

Кувейт, Зоя Осколкова

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