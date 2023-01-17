Россия не попала в список вещателей Олимпиад с 2026 по 2032 год

Международный олимпийский комитет (МОК) не внес Россию в список европейских вещателей Олимпийских игр в 2026-2032 годах. Медиа права получили Европейский вещательный союз (EBU) и компания Warner Bros. Discovery, сообщила пресс-служба МОК.

«EBU и Warner Bros. Discovery представили совместную заявку на приобретение всех медиа-прав на 49 территориях Европы. Мы достигли долгосрочного соглашения. EBU и его члены обеспечивают охват по всей Европе, а Warner Bros. Discovery – на всех платформах», – сказал президент МОК Томас Бах.

Вещательный союз и Warner Bros. Discovery будут вести трансляцию зимних и летних Олимпиад, а также Юношеских Олимпийских игр в указанный период. В число территорий вещания не включили Россию и Белоруссию.

Компания Telesport приобрела права на трансляцию Олимпиад 2024 года и 2026 года на территории России.

Лозанна, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»