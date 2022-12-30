Переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию может оказаться ловушкой

Переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) из УЕФА может негативно сказаться на развитии отечественного спорта. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Политика побудила УЕФА принять дискриминационные меры в отношении РФС. А у нас есть гарантии, что похожая ситуация не повторится в АФК? Да и можно ли сегодня вообще полагаться на какие-то гарантии, договоренности и чьи-то обещания, если против России объявлена война, в которой все средства хороши», – цитирует Миронова его пресс-центр.

По мнению депутата, в Азии ситуация выглядит неоднозначно. Но и там есть верные союзники США в лице Японии, Южной Кореи, Австралии.

«Это авторитетные и богатые федерации, и, если последует команда из Вашингтона, ничто не помешает им скооперироваться с другими сателлитами и устроить нам «веселую жизнь». И тогда этот «спасительный» переход в АФК обернется ловушкой», – лидер «эсеров».

Миронов напомнил, что авторитет РФС в международных организациях напрямую зависит от укрепления национального суверенитета страны.

«У России есть все предпосылки в самом ближайшем будущем утвердиться в статусе ведущей мировой державы. И тогда и в УЕФА, и в ФИФА, и в МОК отношение будет совсем иное. Как во времена СССР. Стоит ли нам сегодня, как погорельцам, метаться из стороны в сторону в поисках пристанища? Надеюсь, что РФС примет решение с учетом перспективы, а не только текущих проблем», – подчеркнул Миронов.

Москва, Андрей Дорофеев

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