МОК оставил в силе санкции против спортсменов из России

Международный олимпийский комитет не намерен отменять санкции в отношении российских и белорусских спортсменов в связи с ситуацией на Украине.

«Санкции были введены в действие в феврале 2022 года, а затем были усилены и подтверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они остаются в силе», – говорится в заявлении на сайте МОК.

Организация напомнила, что спортсменам из России и Белоруссии нельзя выступать под национальными флагами и другими символами своих стран. На территории обеих стран запрещены любые международные соревнования, а российские и белорусские чиновники не могут быть аккредитованы на подобные мероприятия.

В то же время МОК заявил, что ратует за мир, ведь миссией Олимпиады с древних времен было способствовать миру через спорт.

«МОК остается приверженным этой миссии по объединению всего мира в мирном соревновании. На лицо пример мирного состязания спортсменов из Южной и Северной Кореи, из Израиля и Палестины. Олимпийские игры могут стать примером мира, в котором все уважают друг друга. Они могут открыть дверь для диалога и миростроительства, чего не могут сделать исключение и разделение», – говорится в заявлении.

Как только появилась информация, что МОК обдумывает возвращение российских спортсменов на международные соревнования, Украина пригрозила бойкотом Олимпиады. Варшава активно поддержала Киев, пригрозив создать коалицию против участия россиян и белорусов в состязаниях.

Лозанна, Наталья Рязанова

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