Австралия решила допустить россиян к Олимпиаде 2032 года

Национальный олимпийский комитет Австралии планирует допустить россиян к участию в Олимпийских играх 2032 года. Летняя Олимпиада состоится в Брисбене.

Глава НОК Мэтт Кэрролл заявил, что спортсмены не причастны к конфликту на Украине и могут участвовать в соревнованиях. Он напомнил о московской Олимпиаде 1980 года, которая была бойкотирована рядом стран. Тогда Австралия присоединилась к бойкоту.

«Премьер-министр Австралии много лет спустя заявил, что это было неправильное решение», – приводит слова Кэрролла «Интерфакс».

Международный олимпийский комитет в феврале 2023 года подтвердил санкции в отношении российских и белорусских спортсменов в связи с ситуацией на Украине. Им запрещено выступать под национальными флагами и другими символами своих стран.

Канберра, Наталья Рязанова

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