У российских теннисистов возникли проблемы с визами для участия в Уимблдоне

Далеко не всем теннисистам из России предоставили визы для участия в Уимблдоне-2023. Об этом сообщил агент Лев Кассиль, представляющий интересы Даниила Медведева.

По его словам, только 15% спортсменов получили разрешение на въезд, остальные остаются в подвешенном состоянии несмотря на то, что соблюли все необходимые требования.

«При подаче можно воспользоваться экспресс‑процедурой, деньги взяли, но потом сказали, что ничем помочь не могут, так как такая услуга недоступна россиянам и белорусам», – цитирует агента «Матч ТВ».

Теннисный турнир Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, если подпишут «декларацию о нейтралитете».

Москва, Зоя Осколкова

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