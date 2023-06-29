Спортсменам из России запретили участвовать в соревнованиях на территории Чехии

Правительство Чехии приняло решение о запрете российским спортсменам участвовать в любых матчах и турнирах, проходящих в стране. Ранее с инициативой об отстранении представителей РФ от соревнований на территории Чехии выступило Минобразования страны. Аналогичный запрет будет действовать и в отношении участия чешских спортсменов в российских соревнованиях.

Как отмечают чешские СМИ, данное предложение исходило от некоторых спортивных ассоциаций Чехии, его поддержало руководство Национального агентства спорта. Введенный запрет исключает участие сборной России по хоккею в ЧМ-2024 в Чехии.

Напомним, в мае Европейский олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Европейских играх-2023 в Польше «ни в каком качестве».

До этого Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не имеют отношения к военным спортивным обществам и не поддерживают СВО.

Меж тем МОК до сих пор не принял окончательного решения о допуске российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года, которая пройдет в Париже.

Прага, Наталья Петрова

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