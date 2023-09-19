Матыцин: на Олимпиаду смогут поехать 108 спортсменов из России

Максимум 108 российских спортсменов смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Он напомнил, что Россию отстранили от командных видов спорта. На Олимпиаду смогут поехать только те, кто выступает в личных соревнованиях.

«Представители командных видов спорта и командных дисциплин не смогут принять участие. Это и плавание, и фехтование, и ряд других. Был сделан статистический анализ. На основании этого мы пришли к цифре 108. Это максимальная цифра. С каждым днем ситуация меняется, но меняется не в лучшую сторону», – сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Глава МОК Томас Бах назвал отсутствие сборной, гимна и флага условием для допуска россиян к Олимпиаде. В Минспорта подтвердили, что российских спортсменов допустили на международные соревнования по 26 олимпийским видам спорта из 39.

Москва, Наталья Рязанова

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